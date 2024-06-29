29 Haziran 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sabredin, Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.
Enfâl Suresi: 46
HADİS:
Harama karşı gözünüzü yumunuz. Harama elinizi uzatmayınız. İffetinizi koruyunuz.
Camiü’s-Sağir, No: 1798
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