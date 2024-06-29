Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sabredin, Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Enfâl Suresi: 46 HADİS: Harama karşı gözünüzü yumunuz. Harama elinizi uzatmayınız. İffetinizi koruyunuz. Camiü’s-Sağir, No: 1798

Okunma Sayısı: 304

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.