Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Ramazan ayı ki insanlara doğru yolu gösteren, apaçık delillerini taşıyan ve hak ile bâtılın arasını ayıran Kur’ân, o ayda indirilmiştir. Bakara Suresi: 185 HADİS: Şüphesiz Allah Teâlâ, Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de size Teravihi sünnet kıldım.

Camiü’s-Sağir, No: 969

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