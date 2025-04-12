Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O peygamberler halkın iman etmesinden ümitlerini kesip kavimleri tarafından yalanlanmış olduklarını iyice anladıkları bir sırada yardımımız onlara yetişti... Yûsuf Suresi: 110 HADİS: Kulun Allah yolunda sabah çıkması ve akşam dönmesi, dünya ve üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2245

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