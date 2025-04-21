Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnkâr edenler, “Rabbinden ona bir mu’cize indirilmeli değil miydi?” derler. Sen ancak Allah’ın azâbından sakındırmakla vazifelisin... Ra’d Suresi: 7 HADİS: Allah, dilini ıslah eden kişiye merhamet etsin. Camiü’s-Sağir, No: 2257

Okunma Sayısı: 226

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.