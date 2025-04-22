Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sen ancak Allah’ın azabından sakındırmakla vazifelisin; her kavim için böylece doğru yolu gösteren bir peygamber vardır. Ra’d Suresi: 7 HADİS: Allah, ikindi namazından önce dört rekât sünnet kılan kişiye merhamet etsin.

Camiü’s-Sağir, No: 2258

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