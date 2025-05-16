Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Onları [mü’minleri] tebrik için her bir kapıdan giren melekler diyecekler ki: “Sabrettiğiniz için selâm üzerinize olsun. Dünya hayatının ne güzel neticesidir bu!” Ra’d Suresi: 23-24 HADİS: Gözlerin zinası harama bakmaktır. Camiü’s-Sağir, No: 2305

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