Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Emir bütünüyle Allah’ındır. İman edenler anlamadı mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi? Ra’d Suresi: 31 HADİS: Âlimin yatağına yaslanarak bir müddet ilimle meşgul olması ibadet eden kimsenin yetmiş yıllık ibadetinden daha hayırlıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2321

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