AYET:

Şüphesiz ki İbrahim, bütün bâtıl dinlerden yüzünü çevirip Allah’a yönelmiş başlı başına bir ümmet idi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.

Nahl Suresi: 120

HADİS:

İyilik yapmayı âdet edinin. Çünkü bu kötü ölümü önler. Gizlice sadaka vermeye bakın. Çünkü bu Azîz ve Celîl olan Allah’ın gazabını dindirir.

Camiü’s-Sağir, No: 2697

    Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz

    Obezite artıyor

    Tekstilde 100 bin kişi işini kaybetti

    Künyesi ortaya çıktı

    Ölünce sigortalı sayıldılar

    ‘Asgarî’ zinciri, adil ücretle kırılır

    Dünyadan 7 kat daha pahalıyız

    AKP iktidarı çiftçinin sırtında yüktür

    “Bağımsız yargının olmadığı bir süreç ile karşı karşıyayız”

    İflaslar çığ gibi büyüyor

    O fabrikanın sahibi de öldü

    Gıdasız kalma riski kapımızda

    PKK’dan Öcalan şartı

    Büyükelçi mi, barış elçisi mi?

    Gazze’ye yakıt engeli

    Rusya: Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdik

    'MIDVOLGA-2 tankeri, kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir'

    Güneydoğu Asya'da bilanço ağır: 1200 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp!

    Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

