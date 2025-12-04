Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O (İbrahim), Allah’ın nimetlerine şükreden bir kul idi. Allah da onu seçkin kıldı ve dosdoğru bir yola iletti. Nahl Suresi: 121 HADİS: Tertemiz taharet yapın. Çünkü bu basuru giderir. Camiü’s-Sağir, No: 2698

