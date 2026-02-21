Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın sizlere bahşettiği hidayet nimetinden dolayı tekbirlerle Onu zikredin. Bunu yaparsanız umulur ki Allah’ın nimetlerine şükredenlerden olursunuz. Bakara Suresi: 185 HADİS: Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazanın gündüzünü oruçlu, gecesini de ibadetle geçirirse, bu geçmiş günahlarına keffâret olur.

Camiü’s-Sağir, No: 969

