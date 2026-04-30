Adalet olmazsa devlet çöker - Özkaya kimlere mesaj verdi?

Anayasa Mahkemesi’nin 64. kuruluş yıl dönümünde konuşan AYM Başkanı Kadir Özkaya, “Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olamaz. Âdil olmazsan Cenab-ı Allah’ın yanında sinek kadar bile olamazsın” dedi.

İstanbul - Mehtap Y. Yükselten

Yüce Divan Salonu’nda düzenlenen Anayasa Mahkemesinin 64. Kuruluş Yıl Dönümü ve Ant İçme Töreni’nde konuşan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, hukuk kurallarının ancak adaleti sağlıyorsa anlam kazandığını vurgulayarak Anayasa Mahkemesinin anayasal ilkelerin yaşatılmasını sağlayan, hukukî istikrarı güçlendiren ve toplumsal güven duygusunu pekiştiren temel kurumlardan biri olduğunu dile getirdi.

Ahiretin hesabı çetin olacak

Özkaya, “Anayasal denetimin bulunmadığı bir sistemde, anayasanın üstünlüğü ilkesi bir anlam ifade etmez” diyerek hâkim ve savcılara şöyle seslendi: “Hâkim ve savcı kardeşlerim; ‘Haram helal ver Allah’ım/ Yiyemezsem al Allah’ım/ Aciz kuluna ver Allah’ım/ Yarın öte yanda hesabını sor Allah’ım/ Ateş topuzu ile kafama vur Allah’ım’ anlayış ve tercihi ile bazıları her şeyi dünyada istiyor; hem hesabını ahirete bırakarak hem de ahirette sorulacak hesabı hafife alarak. Oysa bir şekilde bu dünyada kurtarmış olmak, ahiret hesabının da kurtarıldığı anlamına gelmez. Unutmayalım ve inanalım ki ahiretin hesabı çok daha güç ve çetin olacaktır.”

Güç, adaletli olursa kazanır

AYM Başkanı Özkaya, Firavun, Nemrud ve Karun gibi güç sahiplerinin “helâk” olduklarını anımsatarak, “Kanaatimce güç, adaletli olursa hangi inançtan olursa olsun her şeyi başarır ancak acımazsızca giderse ne kadar büyük olursa olsun, nihayetinde hasmı karınca da olsa yenilir. Yani ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun haksız oldu mu, âdil olmadı mı hepsi elinden çıkar.” ifadelerini kullandı.

Adaletli olmayan devlet yıkılır

Özkaya, “Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet ne kadar güçlü olursa olsun uzun ömürlü ve kalıcı olamaz. Ancak adaletli olursa, hak ile olursa, hangi inançtan olursa olsun her şeyi başarır ve uzun ömürlü olur. Âdil olmazsan, hak ile olmazsan, dünyada ne kadar güçlü olursan ol, gücün ne kadar büyük olursa olsun nihayetinde Cenab-ı Allah’ın yanında bir sinek kadar bile olamazsın. Ancak gerçek hak ile olursan, adalet üzere olursan bir gün dünyadaki en süper güç bile senin yanında sinek kadar olur.” mesajlarını verdi.