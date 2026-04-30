Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kıyamet günü geldiğinde, insanları, denizin dalgaları gibi birbirine karışıp çalkalanır halde bırakırız. Derken Sûra üflenir ve hepsini birden huzurumuzda toplarız. Kehf Sûresi: 99 HADİS: Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Ey Âdemoğlu! Gündüzün evvelindeki dört rekat namazı kılmaktan erinme ki, Ben de o günün sonundaki musibet ve kötülüklere karşı sana kâfî geleyim.” Camiü’s-Sağir, No: 2862

Okunma Sayısı: 969

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.