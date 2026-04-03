Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hiçbir şey hakkında, “Yarın bunu muhakkak yapacağım” deme. Ancak “İnşaallah” deyip Allah’ın dilemesi şartına bağlarsan müstesnâdır. Kehf Sûresi: 23-24 HADİS: İlmin fazileti, bana ibadetin faziletinden daha sevimlidir. Dindarlığınızın en hayırlısı haramdan titizlikle sakınmaktır. Camiü’s-Sağir, No: 2820

