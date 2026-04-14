Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mal ve evlâtlar dünya hayatının süsüdür. Bâkî kalan sâlih işler ise, Rabbinin katında sevapça da daha hayırlıdır, ümit bağlamaya da daha lâyıktır. Kehf Sûresi: 46 HADİS: Kan aldırmada şifa vardır. Camiü’s-Sağir, No: 2836

