"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Nurdan Katreler

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

روس ده دينسز قالاماز. گرى دونوب خرستيان ده اولاماز. اولسه اولسه كفرِ مطلقى قيران و حق و حقيقته طايانان و حجّت و دليله إستناد ايدن و عقلى و قلبى إقناع ايدن قرآن ايله بر مصالحه ويا تابع اولابيلير.

Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir.

Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 403-404

 

