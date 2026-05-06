Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşte onların [inkâr edenlerin] cezâsı Cehennemdir; çünkü kâfir olmuşlar ve âyetlerimizle peygamberlerimizi alaya almışlardır. Kehf Sûresi: 106 HADİS: Allah Teâlâ şöyle buyurdu: "Ey kullarım! Siz gece gündüz kusur işliyorsunuz. Ben ise bütün günahları affederim. O halde Benden bağışlanmanızı dileyiniz ki sizi bağışlayayım.'' Camiü’s-Sağir, No: 2871

Okunma Sayısı: 474

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.