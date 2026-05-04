Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O kimseler ki, dünya hayatındaki bütün gayretleri boşa gitmiştir; halbuki güzel bir iş yaptıklarını sanırlar. Kehf Sûresi: 104 HADİS: Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Ey kullarım! Benim hidayet ettiklerimden başka hepiniz yanlış yoldasınız. O halde Benden hidayet isteyiniz ki, sizi doğru yola eriştireyim.” Camiü’s-Sağir, No: 2871

