Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أى إختيار و إختياره‌لر! بيليڭز كه، إختيارلقده‌كى ضعف و عجز، رحمت و عنايتِ إلٰهيه‌نڭ جلبنه وسيله‌در Nurdan Katreler Ey ihtiyar ve ihtiyareler! Biliniz ki, ihtiyarlıktaki zaaf ve acz, rahmet ve inayet-i İlâhiyenin celbine vesiledir. Lem'alar, s. 363

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