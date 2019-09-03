Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو عالمِ فانى و عالمِ شهادت، عالمِ غيبه و دارِ بقايه بر پرده‌در. Nurdan Katreler Bu âlem-i fânî ve âlem-i şehadet, âlem-i gayba ve dâr-ı bekaya bir perdedir. Lem'alar, s. 462

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