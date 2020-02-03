Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو غايتسز إحساناتِ إلٰهيه، ألبته و هر حالده بو قيصه‌جق و حزنلى عمره و بو قاريشيق كدرلى حياته، بو بلالى و فانى دنيايه صيغيشماز. Nurdan Katreler Bu gayetsiz ihsanat-ı İlâhiye, elbette ve her halde, bu kısacık ve hüzünlü ömre ve bu karışık kederli hayata, bu belâlı ve fânî dünyaya sığışmaz. Lem’alar, s. 666

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