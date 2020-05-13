Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ماهيتِ حياتم، حىّ قيّومڭ معنيدار و قيمتدار إسملرينى بيلن، بيلديرن، فهم ايدوب تفهيم ايدن يازيلمش بر كلمهِٔ حكمتدر. Nurdan Katreler Mahiyet-i hayatım, Hayy-ı Kayyum’un manidar ve kıymettar isimlerini bilen, bildiren, fehmedip tefhim eden yazılmış bir kelime-i hikmettir. Şuâlar, s. 88

Okunma Sayısı: 94

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.