Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر باشده إنسان اولارق بتون حيواناتڭ منتظمًا بر پردهِٔ غيبدن گلن أرزاقلرينه باق، رحمانيتِ إلٰهيه‌نڭ جمالنى گور. Nurdan Katreler Başta insan olarak bütün hayvanatın muntazaman bir perde-i gaybdan gelen erzaklarına bak, rahmaniyet-i İlâhiyenin cemalini gör. Şuâlar, s. 94

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