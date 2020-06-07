Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تيكنلى چيچكلرڭ سونگوجكلرينه و چكردكلرڭ سرت قابوقلرينه باق و حفيظيت و حافظيتِ ربّانيه‌نڭ لطافتلى جمالنى گور. Nurdan Katreler Dikenli çiçeklerin süngücüklerine ve çekirdeklerin sert kabuklarına bak ve hafîziyet ve hâfıziyet-i Rabbaniyenin letafetli cemalini gör. Şuâlar, s. 94

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