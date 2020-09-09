Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أوت جامد و شعورسز و شفقتسز اولان و بربرينه شفقتكارانه، شعوردارانه وضعيت گوسترن معاونتجيلر، ألبته غايت رحيم و حكيم بر ربِّ ذو الجلالڭ قوّتيله، رحمتيله، أمريله يارديمه قوشديريلييورلر. Nurdan Katreler Evet, câmid ve şuursuz ve şefkatsiz olan ve birbirine şefkatkârâne, şuurdarâne vaziyet gösteren muavenetçiler, elbette gayet Rahîm ve Hakîm bir Rabb-i Zülcelâl’in kuvvetiyle, rahmetiyle, emriyle yardıma koşturuluyorlar. Şuâlar, s. 167

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