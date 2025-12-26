Suriye-Humus'ta bir camiye yönelik terör saldırısı: 8 kişi şehit oldu, 18 kişi yaralandı

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısına karşı Arap ülkelerinden dayanışma mesajları

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Humus'taki Ali Talip Camisi'nde patlama meydana geldi.

Humus'taki Ali Talip Camisi'ne daha önce yerleştirilen bombalar namaz esnasında patlatıldı.

Patlama sonucu 8 kişi şehit oldu, 18 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Humus'ta camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Humus kentinde cuma namazı sırasında bir camiyi hedef alan bombalı terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, camiye yerleştirilen bombanın cuma namazı sırasında patlatılması sonucu çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Terör suçu olarak nitelendirilen saldırının, insani ve ahlaki değerlere de açık bir saldırı teşkil ettiği ifade edildi.

Suriye halkı arasında güvenlik ve istikrarı bozmayı, kaos ve panik yaratmayı amaçlayan saldırının, "başarısız girişimler zincirinin bir parçası" olduğu kaydedildi.

Suriye’nin terörle mücadelede kararlı olduğu, bu tür saldırıların devletin güvenliği sağlama, vatandaşları koruma ve saldırılara karışanları adalet önüne çıkarma yönündeki çabalarını engelleyemeyeceği ifade edildi.

Suriye İçişleri Bakanı, Humus'taki camiye yönelik terör saldırısının faillerinin hesap vereceğini söyledi

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Humus'taki terör saldırısının ülkenin güvenliğini ve toplumsal birlikteliğini hedef aldığını belirtti.

Hattab, "Geçen günlerde Şam'da bir kilise, bugün ise Humus'ta bir cami hedef alındı. Amaç güvenliği sarsmak ve ulusal dokuyu parçalamak. Başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Hattap, "Bu eylemi gerçekleştiren veya arkasında duran her kim olursa olsun adaletin önüne çıkarılacak." ifadesine yer verdi.

Suriye Adalet Bakanı Mazhar el-Veys de saldırıyı kınayarak, terörün tüm biçimlerine karşı mücadele mesajı verdi.

Veys, "Bu saldırı sadece cana kıymak değil; ibadethanelerin kutsiyetini, toplumsal huzuru ve insani değerleri hedef alan çifte suçtur. Terör kökünden temizlenene kadar hukuk içinde mücadele sürecektir." ifadelerini kullandı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırıda, 8 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Suriye resmi ajansı SANA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ilk bulgular, saldırının cami içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerle gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Haziran ayında Şam'ın Duvayle Mahallesi'ndeki bir kiliseyi hedef alan bombalı saldırıda da 22 kişi ölmüştü. O saldırı, Beşşar Esed yönetiminin 2024 sonunda devrilmesinin ardından düzenlenen ilk büyük ölçekli eylem olarak kayda geçmişti.

Suriye'deki yeni yönetim, 2024'ün sonundan bu yana önceki rejim bağlantılı gruplar ve radikal yapılanmalara karşı operasyonların sürdüğünü belirtiyor.

BM Genel Sekreteri Guterres terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Humus'ta camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in sivillere ve ibadethanelere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu ve sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi gerektiği çağrısı yaptığı belirtildi.

Suriye makamlarının da saldırıyı kınadığı ve terörle mücadelede kararlılıklarını yinelediğine işaret edilen açıklamada, "Genel Sekreter, ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletiyor, yaralananlara ise acil şifalar diliyor." ifadelerine yer verildi.

Fransa, Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın en az 8 kişinin öldüğü Humus'taki terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur terör saldırısı, tıpkı geçtiğimiz haziran ayında Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ni hedef alan saldırı gibi, Suriye'yi ve geçiş hükümeti makamlarını kasıtlı olarak istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir stratejinin parçasıdır. Fransa, terör estirmeyi, birleşik ve çoğulcu bir Suriye çerçevesinde barış ile istikrarı tesis etmeye yönelik devam eden çabaları baltalamayı amaçlayan bu saldırıları kınıyor."

Açıklamada, Fransa'nın ölenlerin yakınları ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Paris yönetiminin terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonla birlikte Suriye'de yürütülen faaliyetleri desteklediği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, "Fransa'nın bölgedeki geçiş sürecinin devam etmesini desteklediği" belirtildi.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi ölmüş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "istikrardan rahatsız olan çevrelerin artık kaos döneminin sona erdiğini anlaması gerektiğini" ifade etmişti.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Çekya, Suriye'de camiye yönelik terör saldırısını kınadı

Çekya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli sosyal medya platformu X’teki hesabından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Çekya’nın, Suriye’nin Humus vilayetindeki bir camiyi hedef alan ve masum sivillerin ölmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınadığı vurgulandı.

Terör saldırısında ölenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, "DEAŞ teröristlerine karşı verdiği mücadelede Suriye geçiş hükümetini destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.