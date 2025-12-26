"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
İktidar milleti böldü

26 Aralık 2025, Cuma 21:03
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın son yıllardaki politikalarının toplumu derin biçimde ayrıştırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, X hesabından yaptığı paylaşımda iktidara eleştiriler yöneltti. Uysal, Türkiye’de temel bir demokrasi problemi bulunduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin özellikle son 10 yılda AKP İktidarı tarafından ‘benden/benden olmayan’ şeklinde bir mensubiyet ile, suça rıza gösterenler/gösteremeyenler şeklinde bölündüğü aşikâr.” ifadesini kullandı. 

Ayrıştırma körükleniyor

 İktidarın, “bir dönem daha” hedefi uğruna yanlış adımlar attığını yazan Uysal, Kürt kökenli vatandaşların sıkıntılarını çözme iddiasıyla terör örgütü elebaşının muhatap alınmasını eleştirdi. Bu yaklaşımın, bölücü fikirleri meşrulaştırdığını dile getiren Uysal, bunun etnik ayrışmayı körüklediğini söyledi. Uysal açıklamasında, “40 yıldır silâhla katliam yapan bir yapının elebaşını muhatap alıp ‘kurucu önder’ diye sunarsanız, bu söylemler yeni ve daha tehlikeli risklerin önünü açar” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin son 23 yılda iktidarın “stratejik ortakları” sebebiyle ciddi risklere maruz kaldığını belirten Uysal, bugün yaşanan sürecin önceki dönemlerden daha tehlikeli olduğunu vurguladı.

ANKARA - MEHMET KARA

