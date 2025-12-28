Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, yol kenarındaki alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 4 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada ölenlerin Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat (68) olduğu belirlendi. Yaralanan servis midibüsü şoförü Niyazi Ç. (61), Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A'nın (19) ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, midibüs vinçle kaza yerinden kaldırıldı. AA

