Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر گوزيمزله گورويورز، بريسى وار كه، بزه زمين يوزينى رحمتڭ بيڭلرله هديه‌لرى ايله طولديرمش، بر ضيافتگاه ياپمش. Nurdan Katreler Gözümüzle görüyoruz, birisi var ki, bize zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleriyle doldurmuş, bir ziyafetgâh yapmış. Şuâlar, s. 193

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