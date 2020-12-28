Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر معنويات و روحانيات عالملرينڭ أڭ متنوّع چكردكلرى، ينه جسمانيتده‌در. Nurdan Katreler Maneviyat ve ruhaniyat âlemlerinin en mütenevvi çekirdekleri, yine cismaniyettedir. Şualar, s. 200

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