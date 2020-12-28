28 Aralık 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
معنويات و روحانيات عالملرينڭ أڭ متنوّع چكردكلرى، ينه جسمانيتدهدر.
Nurdan Katreler
Maneviyat ve ruhaniyat âlemlerinin en mütenevvi çekirdekleri, yine cismaniyettedir.
Şualar, s. 200
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