Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو كائناتده خير شر، لذّت ألم، ضيا ظلمت، حرارت برودت، گوزللك چركينلك، هدايت ضلالت بربرينه قارشى گلمه‌سى و ايچنه گيرمه‌سى پك بيوك بر حكمت ايچوندر. Nurdan Katreler Bu kâinatta hayır-şer, lezzet-elem, ziya-zulmet, hararet-bürudet, güzellik-çirkinlik, hidayet-dalâlet birbirine karşı gelmesi ve içine girmesi pek büyük bir hikmet içindir. Şuâlar, s. 204

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