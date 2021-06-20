Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حق و حقيقت إنحصار آلتنه آلينماز. ايمان و قرآن ناصل إنحصار آلتنه آلينه‌بيلير؟ Nurdan Katreler Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur’ân nasıl inhisar altına alınabilir? Şuâlar, s. 406

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