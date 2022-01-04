Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حق حيله‌يه محتاج دگل؛ حقّى سويله‌مكده حيله و إغفال إحتمالى يوقدر. حقيقتى گورن بر نظر خلقى إغفال ايتمز، خلافِ حقيقت سويله‌مز. Nurdan Katreler Hak, hileye muhtaç değil; hakkı söylemekte hile ve iğfal ihtimali yoktur. Hakikati gören bir nazar halkı iğfal etmez, hilâf-ı hakikat söylemez. Mesnevî-i Nuriye, s. 23

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