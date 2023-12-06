Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمانى حكملرڭ تقويه و إنكشاف ايتديريلمسى، آنجق تكرار ايله تجدّد ايدن عبادتله اولور. Nurdan Katreler İmânî hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi, ancak tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur. İşaratü'l-İcaz, s. 166

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