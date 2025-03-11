Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ النور بويله قوّتلى و خالص أللره توديع ايديلديگندن، بزه قطعى قناعت ويردى كه رسالهِٔ النور مغلوب اولميه‌جق. بو قوّتلى تساند، اونى دائما ياشاتديروب پارلاتديره‌جق. Nurdan Katreler Risale-i Nur böyle kuvvetli ve hâlis ellere tevdi edildiğinden, bize kat’î kanaat verdi ki Risale-i Nur mağlûp olmayacak. Bu kuvvetli tesanüd, onu daima yaşattırıp parlattıracak. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2024, s. 250

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