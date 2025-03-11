"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2025 SALI - YIL: 56

Nurdan Katreler

11 Mart 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

رسالهِٔ النور بويله قوّتلى و خالص أللره توديع ايديلديگندن، بزه قطعى قناعت ويردى كه رسالهِٔ النور مغلوب اولميه‌جق. بو قوّتلى تساند، اونى دائما ياشاتديروب پارلاتديره‌جق.

Nurdan Katreler

Risale-i Nur böyle kuvvetli ve hâlis ellere tevdi edildiğinden, bize kat’î kanaat verdi ki Risale-i Nur mağlûp olmayacak. Bu kuvvetli tesanüd, onu daima yaşattırıp parlattıracak.

Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2024, s. 250

 

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

    Kainat kitabında da belagat vardır

    Sivillere saldırılar savaş suçu - İnsani koridor açın - Ölü sayısı bini geçti

    Bir iftarda asgarî ücret harcayanlar var

    Aile Hekimleri Tıp bayramında iş bırakacak

    Hollanda'da Ramazan sevinci

    Trump: Grönland'a milyarlarca dolar yatırıma hazırız

    Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı

    Mahkemeye çıkarılacak

    Almanya'daki uyarı grevinden 510 bin yolcu etkilenecek

    Bolu’daki yangında ihmaller zinciri - Müfettiş raporunda ihmale dikkat çekildi

    "Ukrayna, Afganistan'dan daha kötü olacak"

    Tarihin en yüksek günlük Umreci sayısı kaydedildi

    Suriye için barış ve istikrar çağrısı

    Şam'da "sessiz eylem"

    Gazze'deki İsrail soykırımında katledilen sivil sayısı 48 bin 458'e yükseldi

    İspanya'dan Lazkiye çağrısı

    Lazkiye'deki olaylar hakkında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan açıklama

    Ürdün: Toprak bütünlüğünü koruması için Suriye'nin yanındayız

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Soru çalmak, vergi çalmak, hayat çalmak!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İslâm birliğinin anahtarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Zalimin yanında durma!
    Cevher İLHAN

    “Süreç”in akametinin itirafı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rus da dinsiz kalamadı
    Ahmet BATTAL

    Siyasî Ticaret Bakanlığından reklam yasağı
    Adem Özkan

    ‘Ben’den ‘biz’e iletişim yolu - 1
    Suphi Uğur Çörekçi

    Ceza davalarında avukat olmak
    Süleyman KÖSMENE

    Kutlu bir misafir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.