Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عدليه‌لرڭ ... رسالهِٔ نورى و شاكردلرينى حمايه ايتمك أڭ برنجى وظيفه‌لريدر. چونكه اونلر بو ملّت و وطنڭ أڭ بيوك بر حقوقنى محافظه ايتدكلرندن... Nurdan Katreler Adliyelerin ... Risale-i Nur’u ve şakirdlerini himaye etmek en birinci vazifeleridir. Çünkü onlar bu millet ve vatanın en büyük bir hukukunu muhafaza ettiklerinden... Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 50

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