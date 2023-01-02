Yeni yılda yeni şeyler...

“Her yeni eskir, her beklenen gelir ve her yaşayan ölür.” Yeni yılda kendimizi ve vazgeçilmezlerimizi bir gözden geçirelim mi?

Derin bir nefes alıp, kime, neye, niçin çaba sarf ettiğimizi, menzil ve hedefimizin ne ve nerede olduğunu, nereye doğru koştuğumuzu, nereye savrulduğumuzu düşünelim mi? Kendimize, çevremize, hizmetimize, insanlığa nasıl bir katkı sunuyoruz?

DÜNYA İŞLERİ BİTMEZ!

Dünyanın bitmeyen işleriydi, savaştı, siyasetti derken ömür gelip geçiyor. Keşke’ler, son pişmanlıklar fayda vermiyor. Çünkü hayatın tekrarı yok. Önümüzde ise; malın mülkün, siyasetin makamın, evladın eşin dostun fayda vermediği bir hesap günü bizi bekliyor. Yeni yılda şirketler gibi biz de; hayatımızın bir bilançosunu çıkarsak fena olmaz şu günlerde.

KENDİMİZİ GÜNCELLEME

Doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular olabilir. Bizim de hatalar yapabileceğimizi kabul ederek, hata, korku ve endişelerimizle yüzleşelim. Serinkanlı, soğukkanlı bir şekilde vicdanımızı hakem tayin ederek nefis muhasebemizi yapalım. Doğrularımızı pekiştirip, yanlışlarımızı düzeltelim. Küskünlük, kırgınlık varsa barışalım. Bilgisayar diliyle söylersek ‘kendimizi güncelleyelim.’

DÜN ELİMİZDEN ÇIKTI...

Varlığın, henüz ruh üflenmeden önceki cansız yaratılışından başlayarak, yaşayış ve öldürülüp yeniden diriltiliş seyri yineleniyor. Dünyanın bazı yerlerinde kış hüküm sürerken, bazı bölge ve kıtalarda bahar ve yaz yaşanıyor. Ve dünya dönüyor ve mevsimler ve ömürler geçiyor. İhtiyar dünyamızdan kimler geldi, kimler geçti. Dünyanın misafirleri şimdilik bizleriz. Misafir olan gideceği menzili düşünmeli. İmtihanı kazanmak için çalışmalı.

Bediüzzaman Hazretleri ikaz ediyor: “Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı; yarın ise, senin elinde senet yok ki, ona mâliksin. Öyle ise, hakikî ömrünü bulunduğun gün bil.”(21.Söz)

TECRÜBE, ENERJİ, ÜMİT

Eskinin muhasebesini yapalım ama; eskiye takılıp kalmayalım. Taze bir ümitle yeni plan ve programlar, hizmet hamleleri, iyilik hareketleri yapalım. Kendimize, ailemize, dostlarımıza daha çok vakit ayıralım. Çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkalım fırsatlar kaçmadan. Gençliğin enerjisi ile, yaşanmışlığın tecrübesini birleştirelim.

ŞİMDİ YENİ ŞEYLER..

Hz. Mevlana diyor ki:

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi/ Her gün bir yere konmak ne güzel/ Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş/ Dünle beraber gitti her şey cancağızım/ Ne kadar söz varsa düne ait/ Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

Yeni Asya’nın yeniliğe açık fedakâr okuyucularının, yeni yılı hayırlı olsun efendim.