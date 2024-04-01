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1 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

A benim güzel dostum!

M. Said ZEKİ
01 Nisan 2024, Pazartesi
Bilgi eksikliği değil problemimiz; bilgiyi hayata geçirme eksikliği. Gıybetin kötü ve haram olduğunu bilmeyen Müslüman var mı? Buna rağmen niçin gıybetten kurtulamıyoruz?

Yıkıcı, kırıcı tenkit konusu da öyle. Zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz ama; her nedense bir türlü vazgeçemiyoruz.

“Herkesi öldürüyoruz, sevgili dostum” diyor Dostoyevski. “Kimini kurşunlarla, kimini sözlerle, kimini yaptıklarımızla ve kimini de yapmadıklarımızla.”

***

Nurlara gönül verenlerin vazifesi öldürmek değil; nur göstererek ölmüş kalpleri manen diriltmek halbuki. Şu mübarek günler kendimizi gözden geçirmek için güzel bir fırsat.

Belki faydası olur düşüncesiyle merhum Zübeyir Güzdüzalp’in tespit ve tavsiyelerine kulak verelim bu gün. ‘Nefis Muhasebesi’nde yer alan konuya ilişkin tavsiyelerden bazıları şöyle:

*”Başkalarını ıslah için, evvelâ kendimizi ıslah etmek icap eder.

*Güya kendisi kusurdan müberrâ olmuş, hata ve yanlışlardan kurtulmuş gibi, çoklarının ve içinde yaşadığı muhitteki ehl-i imanın kusurları ile fiilen, amelen ve hayalen uğraşmak merhametsizliktir. Bu fena huya sahip olanlar, bu tehlikeli merhametsizliği işleyenler, nisyan-ı nefs illetine tutulmuş ve nefsinin şımarmış olması ihtimalinden titresinler.

*Merhametsizliğin bir alâmeti, nisyan-ı nefisle, kendi kusurlarını unutmakla din kardeşlerinin her birinde bir kusur bulmak, onlara karşı sevgisini ve merhametini kaybederek tenkid gözlüğünü takınmaktır. Kendi kusurlarına; yakını uzaklaştırıcı, sisli gösterici âletle bakıp, din kardeşinin kusurlarına ise mikroskopla bakmaktadır.

*Ey nefsim! Sen titre, kendine bak, kendini gör, kendini bil, kendini anla, kendini tecessüs et; ancak nefsine müfettiş, nefs-i emmârene murakıp olmak yüksekliğine çık.

*Kendini ıslaha ve derse muhtaç görmeyen, bilemeyen gafletten uyansın. Uyarıcı eserlere sarılsın.

*A benim güzel dostum! Çok kere olduğu gibi bugün yine çok tenkitler ettin, kusurlar, hatalar saydın. Acaba gıyabında tenkitler yaptığın, gıybetini ettiğin Allah’ın kullarının o yaşa kadar olan iyiliklerinden, hayra hizmetlerinden, güzel huylarından, zararsız hallerinden ne kadarını yâd ettin, kaç tanesini saydın? Münekkid ve kusur sayıcılardan olma! Korkarım ki, zulümkâr olursun...

*Çok tenkitçilerin, gıybetçilerin, herkesin kusurlu işlerini sayanların meclislerine yanaşma. Bu kötü ahlâk sana da bulaşır. Hem çabuk bulaşır. Zira bu fena huyun muharriki nefistir. Nefsanî şeyler nefisleri kolayca harekete geçirir.

*Ey ehl-i İslâm ve irfan! Din kardeşlerinin ayıplarını, kusur ve hatalarını sayıp dökmekte, bakıyorum ki çok mahirsin.

Acaba bir o kadar veya onun yarısı kadarı olsun kendi ayıplarını, kendi kusur ve yanlışlarını, isabetsiz hareketlerini, seni dinleyenlere aynı iştiha, aynı maharetle sayıp döktün mü? Korkarım ki, zulmetmiş olabilirsin.

*Aman yâ Rabbî!.. Tenkitçi, kusur arayıcı, kusur görücü ve gıybetçi olmak felâketinden sana sığınıyoruz. Bizi bu afetlerden muhafaza eyle. Amin.”

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