Obezite “yüzyılın salgını” oldu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, obezitenin ulaştığı boyut nedeniyle “Yüzyılın Salgını: Obezite” temalı sempozyum düzenlediklerini belirterek, “Hazırladığımız bu programla farkındalık oluşturmak istiyoruz.” dedi.

TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tarafından organize edilen 6. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu, Ankara’daki Lokman Hekim Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Şeker, “Yüzyılın Salgını: Obezite” temalı sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, bu sorunun dünyada özellikle refah ve gelir düzeyi yüksek toplumlarda ciddi anlamda görüldüğünü söyledi. TÜBA Asli Üyesi, Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü ve Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazim Şahin de Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 1,9 milyardan fazla aşırı kilolu veya obezite hastası bulunduğunu bildirdi. Şahin, Türkiye’nin, 18 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 32’lik obezite oranıyla Avrupa’da ilk sırayı aldığını söyledi. AA

Okunma Sayısı: 273

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.