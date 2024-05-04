Eczacılardan “bilinçli vitamin kullanımı” uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, aktar, internet gibi ortamlardan alınan ve kontrolsüz şekilde kullanılan vitaminlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini bildirdi.

Aşırı vitamin kullanımı sağlığa zarar verir Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yazılı açıklamasında, özellikle büyükşehirlerde kapalı alanlarda çalışma, zaman yönetimi ve stres yönetimi zorlukları nedeniyle, vitamin takviyelerinin çok sayıda kişi tarafından kullanıldığına dikkati çekti. Kontrolsüz kullanılan ve güvenilir olmayan kaynaklardan alınan vitaminlerin insanların yaşam kalitesini artırmak yerine sağlık riskleri oluşturacağına işaret eden Saydan, bu ürünlerin marketler, aktarlar, sosyal medya platformları ve online alışveriş sitelerinde serbestçe reklamının yapıldığını aktardı. AA

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