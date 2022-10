Roller değişiyor mu?

Hayatımızın olmazsa olmazı olarak görülen sosyal medyada, paylaşılanlar insanı hayretler içinde bırakmaya devam ediyor.

İlk etapta bakıldığında hayatımıza zararından çok faydası olan internet girmişti. Bu aracı müsbet şekilde kullandığımızda inanılmaz bir faydası var. Yıllarca kullandığımız bu aracı, yıllar sonra sosyal medya ile (facebook vesair platformlar) süslemeye başladılar.

Bir aile yapısını zedelemek için en iyi, o ailenin merkezine girerek yapabilirsiniz. Bu tohumlar atıldıktan sonra, üzerine son yıllardır çok popüler olan “netflix ve disney” gibi yapılar eklendi.

Çocukluğu disney ile geçen herkes, bu isim ile birlikte sadece olumlu hatıralar canlandırır aklında.

Peki orada olan her film, her dizi ve her sahnenin, acaba aile yapısına faydası veya zararları nelerdir? Yıllardır reklam şirketleri, ailelerin sultanı, evin en önemli parçası olan hanımları reklam amacı olarak kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Bunu tabii ki “tesettür” adı altında olan belirli tesettür sayfaları da bu konuları istismara başladılar. İlk etapta makyajı normalleştirip, ardından giysileri iyice daralttılar.

Nerde kaldı örtünmenin önemi? Nerde kaldı tesettür?

İşin ilginç tarafı, buna kızan, bunu protesto eden erkekler de, ‘tesettür’den uzaklaştı. Herkes kendi özelinde ne yaptığından kendisi sorumlu. Fakat sosyal medyada paylaşılan resimlerin nerelere gittiği aşikâr.

Hanımlara örtünmek, setr-i avret farzda, erkeklere değil mi? Yeni bir fetva mı yayımlandı ki!

Erkeğin setr-i avreti çok kolay aslında. Bazı beyler, yazın sıcağına sadece kendilerinin maruz kaldığını düşünüp, hayatın her anında diz üstü şortlar ile poz veriyorlar. Peki bu şekilde giyinmek ve bunu paylaşmak doğru mu?

Herkese setr-i avret var. Allah muhafaza. Rabbim bizleri bu ahir zaman fitnelerinden korusun inşallah. Amin.