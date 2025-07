Bu hafta evcek farklı bir şeyler yapalım. Birlikte oyun oynayalım. Anne, baba ve çocuklar…

Millî eğitimde yetkili birisi olsaydım, güzel konuşma üzerine ilkokuldan itibaren ders koyardım. Nefes kontrolü, düzgün konuşma teknikleri üzerine. Bu, üniversite bitene kadar alınması gereken bir eğitimdir aslında.

Birçok insan doğru nefes almaz. Doğru nefes alınırsa konuşma daha akıcı olur. Karın boşluğundan nefes almalıyız diyafram kasımızı zorlayarak. Bunun için sırt üstü uzanın, ellerinizin biri göğsünüzde, diğeri karnınızda olsun ve burnunuzla derin nefes alın. Karnınızın nefesle dolmasını sağlayın, göğsünüz hareket etmesin. Aldığınız nefesi biraz tutun ve ağzınızdan yavaşça bırakın. Ciğerlerinizden sürekli nefes almak çabuk yorulmanıza yol açar. Bu derin nefes alıp verme egzersizlerini her gün en az on beş dakika yapmak size çok iyi gelecektir. Bu, her yaş grubunun yapacağı bir çalışmadır.

Egzersizlerden sonra tekerleme oyunu oynayalım;

“Al şu takatukaları takatukacıya götür, takatukalat da getir. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse, takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al gel.”

“Selimiye’de sekiz bin sekiz yüz seksen sekiz semerli semerci, seçkin semerlerini sedefçi Sefer’e senetsiz sepetsiz verdi.”

“Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Bu yoğurdu mayalamalı da mı saklamalı, mayalamamalı da mı saklamalı?

Bu örnekleri öncelikle düz olarak okuyalım. Sonra dedikodu edasıyla okuyalım. Hayranlıkla, hayretle, ağlayarak, tiksinerek, acı çekerek, korkarak, sinirlenerek, gülerek, vs. okuyalım.

İnternetten çok sayıda tekerleme bulabilirsiniz. Hepsi için bu çalışmayı teker teker yapabilirsiniz.

"Bu bize ne katkı sağlayacak?" diye sorarsanız öncelikle telâffuz bozukluklarına iyi gelecektir. Öğrenci arkadaşlarımızın bunları yapmasında çok fayda vardır.

Basit bir çalışmadan daha bahsedeceğim. Temiz bir kurşun kalemi dik olarak ağzınıza alıp ısırın ve konuşun kalem dilinize değsin. Bu tekerlemeleri yüksek sesle seslendirin, sonra yan olarak ağzınıza alıp ısırın ve konuşun.

Bu egzersizler dil ve dudak tembelliklerine iyi gelecektir.