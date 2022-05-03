Ramazan ayını uğurladık, bayrama kavuştuk

11 ayın Sultanının son günlerine geldiğimizde, bir yandan içimizi kaplayan hüzün, diğer yandan içimizi huzur ve mutluluk ile dolduran Bayram sevinci... Elhamdulillah bir Ramazan ayını daha arkamızda bıraktık ve Ramazan Bayramına kavuştuk...

Şöyle bi geriye baktığımızda, bir yandan mukabeleler, diğer yandan teravihler ve neredeyse 2 senedir hasret kaldığımız aile, akraba, eş, dost ve cemaatle birlikte olan iftar yemeklerimiz...

Yıl boyu tabiri caizse "boşalan şarjlarımızı" Ramazan ayında doldurduk elhamdulillah.

Şu son 2 senede herkes büyük bir sabır sınavından geçti. Rabbim kazananlardan eylesin inşaallah... Amin... Peki Ramazan ayı sırf aç kalmak, farzları yerine getirmek ile bitiyor mu?

Yoksa bu ay zarfında belki "kötü huy ve alışkanlıklarımızdan" da kurtulup, bu aydan daha da kazançlı çıkabilmek mi?

Ramazan ayı sevgi ayı, hoşgörü ayı. Belki normal zamanda yapmadığımız ama bu ayda özellikle daha da belli olan, "kimsesizlik".

Hepimizin çevresinde ya ailesinden uzak, ailesi belki olmayan ve sadece ailesinde yanlız oruç tutan insanlar var. Bazılarından "evde tekim, oruç tutmak istiyorum ama yanlızım" cümleleri duyuluyor. Çevremizde ve bildiğimiz böyle durumda komşu ve tanıdıklarımız var ile onları ya evimize çağırmamız gerek veya iftar verilen camii ve medreselere.

Özellikle tek olan kişiler bu ayda kendilerini daha yanlız hissedip, hassas oluyorlar. Soframızı ve Ramazan ayının huzurunu birlikte paylaşmalıyız. Peki bu paylaşma yolu nasıl olacak?

Bildiğiniz gibi artık "sosyal medya" iyice hayatımıza yerleşti. Özellikle birlikte yapılan aile veya arkadaşlar ile olan o zengin iftar sofraları sosyal medyanın her platformunda paylaşılıyor. Bu bir adet haline gelmiş ve çoğu zaman kötü niyet olmadan yapılıyor.

Peki bu tür paylaşımları yapmadan önce acaba hiç düşündük mü, bunu görenlerden yanlızca bir kişi dahi olsa yanlız olduğundan bu görüntüye özenip, belki Allah muhafaza tek olduğu için orucu dahi terk etme durumunu gelebileceğinden?

Başka bir bakış açısından bakarsak, durumu olmadığından o sofralarda bulunan her hangi birşeyi canı çekerse, göz hakkını nasıl verebileceğiz?

Mutluluğumuzu tabiiki paylaşabiliriz, fakat bir şeyi paylaşmadan önce ilk olarak bunları da düşünsek hiç fena olmaz, özellikle Müslümanlar olarak.

Çünkü sosyal medyayı neredeyse kullanmayan kalmadı... Rabbim okuduklarımız ile yaşayanlardan ve kazananlardan eylesin inşaallah... Amiin..

Hayırlı bayramlar efendim.