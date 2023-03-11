"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Risale-i Nur’da “olmasaydı” ifadelerinin kaderî tahlili (6)

Mehmet ÇETİN
11 Mart 2023, Cumartesi
Geçen haftaki yazımızda işlenen bu bölümün yarısını neşretmiştik. Bu hafta, risale metni ve devamındaki kısa metni tekraren buraya alıyoruz:

“Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar ve “Böyle olmasaydı şöyle olmazdı.” diye birbirinizden gücenmeyiniz. Ben anladım ki, bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu, ne yapsaydık onlar hücumu yapacak idiler. Biz sabır ve şükür ve kazaya rıza ve kadere teslim ile mukabele ederek tâ inayet-i İlahiye imdadımıza gelinceye kadar, az zamanda ve az amelde pek çok sevab ve hayrat kazanmağa çalışmalıyız.”1

Cebriye ve Mutezile’yi Ehl-i Sünnet istikametinden ya da ifrat ve tefriti, vasat çizgisinden saptıran bir noktaya dikkat edilmelidir. Neticenin hâsıl olmasındaki sebeplerden birinin yokluğundan yapılan yorumla o neticenin olmayacağını ya da olacağını iddia etmek kaderî bir hata olur. Meselâ Kader Risalesi’nde geçen; “Cebriye der: Tüfek atmasaydı yine ölecekti. Mutezile der: Tüfek atmasaydı ölmeyecekti.” ifadesini ele alalım.

Burada iki ayrı kaderî hata var. Ölümün vukuunu tüfek atma sebebine bağlamakla kader devre dışı yapılır. Diğer yandan sebebi, devre dışına alarak tüfek atmasaydı yine ölecekti, yaklaşımıyla iradeyi cebrî itaat ve kabule zorlamak da hatadır.

Eşya ve hâdisenin yaratılışında sebep, elbette bir vesiledir amma amir makam değildir. Hikmetler âlemi olan bu imtihan dünyasında ise yaratılan hemen her şey sebep ile vuku bulmaktadır. İşte kader ve iradenin uyumu, bu hassas dengede yatar.

8. Şarta bağlı kullanımlar noktasından olmasaydı ifadesinin mütalâası

Risale-i Nur’da “olmasaydı” kelimesinin kullanımının kaderî tahlilindeki tesbitlerde, bu kelimenin şarta bağlı olarak kullanıldığı da görülür. İnsana sunulan kulluk teklifinin zembereği olan cüz-i ihtiyârînin ehemmiyetine dikkat çekmek için yapılan şu ifade ise bir durum tesbitidir.

İşte bunlardan bir metnin mütalâası şöyle olabilir: “Sual: Diyorsun ki: “Teklif saadet içindir. Halbuki ekser-i nâsın şekavetine sebep, tekliftir.2 Teklif olmasaydı, bu kadar tefavüt-ü şekavet de olmazdı?”

Cevap: Cenab-ı Hak, verdiği cüz-ü ihtiyarî ile ef’al-i ihtiyariye âlemini kesbiyle teşkil etmeye insanı mükellef kıldığı gibi, ruh-u beşerde vedia olarak ekilen gayr-ı mütenahi tohumları sulamak ve neşv ü nemalandırmak için de beşeri, teklif ile mükellef kılmıştır. Eğer teklif olmasaydı, ruhlardaki o tohumlar neşvünema bulamazdı.”3

Bu metinlerde, sonraki mevzuyu teyid, tekid ve takviye için şart kılma metodu tatbik edilmiştir. Aynı zamanda kulluk teklifi ile imtihana gönderilen insanın eline verilen cüz-i ihtiyârîsiyle çekirdek olarak verilen duyguların gelişmesi vukuatı üzerinden, iradesiyle vaki olan kesbine de dikkat çekilir.

9. Sonuç olarak

Olmuş bitmiş vakıalarda teselli bulmak için “olmasaydı” ifadesinin kullanımına ruhsat verilir. Yaşanmış hâdiselerden ders çıkarmak, tedbir almak, işlenen meselenin anlaşılması için istimal edilen anlatım metodları arasında kullanılmasında bir mahzur olmamaktadır. Kaderi tenkidi hissettiren manada kullanılması ise caiz değildir, büyük hata olur.

Dipnotlar:

1- Said Nursi, Şualar (YAN, 2017), s. 340 

2- Kulluk teklifi olarak anlaşılmalı. 

3- Said Nursi, İşârâtü’l-İ’caz (YAN, 2017), s. 252

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye geneli için yağış ve fırtına uyarısı

    Camide siyaset Dine zarar veriyor

    Cenazesine ulaşılamayan vatandaşlar var mı?

    Marmara’da iki fay birden kırılabilir

    Herkesin desteğini bekliyoruz

    Ramazan öncesi kırmızı et fiyatına büyük zam

    Çocuklara yardım gerek

    Kuraklık var, tedbir yok

    YSK'nin seçim kararları Resmi Gazete'de

    Kılıçdaroğlu 10 puan önde

    "Türk kardeşlerimiz için 24 saat çalışıyoruz"

    Yıkılan binanın alt katında olimpik standartlarda yüzme havuzu

    Tutanakla sahiplerine teslim ediliyor

    Deprem hafriyatından geri dönüşüm

    ABD: Filistinlilere uygulanan şiddetten rahatsızız

    AB'den İngiltere'ye 'göç yasası' tepkisi

    Dünya Kupası'nda kullanılan konteynerler da depremzedelerin hizmetinde

    Pakistan Dışişleri Bakanı: "Kriz fırtınası" içerisindeyiz

    TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ortak aday
    Cevher İLHAN

    Bu kadarına da pes!
    Genel

    Camide siyaset Dine zarar veriyor
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan, Bahçeli, ırkçılık ve devletçilik
    Ali FERŞADOĞLU

    CHP’nin dönüşümü
    Cenk ÇALIK

    Zelzele gibi vakıalar tesadüf oyuncağı değiller
    Faruk ÇAKIR

    Kolay geçinme formülü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da “olmasaydı” ifadelerinin kaderî tahlili (6)
    Ali HAKKOYMAZ

    Horoz sesleri öldüğünde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.