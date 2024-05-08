O dersini Kur’ân’dan aldı

ŞİİR

Hz. Üstadın tahsil hayatı üç ay Maşaallah ve barekallah Üstad terk etmişti dünyayı Üstaddan ders alın şeyhle molla Her kitapda önemli yeri okur Okumadığı bir kitap mı kaldı? Her soruya cevap veren nadir Üstad dersini Kur’an’dan aldı İbni Hacer’in lakabı ‘taşın oğlu’ İbnu Hacer gibi iki yüz sayfa Okur, mütalaa eder tek bir defa Hafızasında ise kitaplar dolu Büyüklerin çilesi büyük olur Üstadın derdi iman davası Çile çeker zulme hedef olur Gayesi tekti Allah’ın rızası Savaşlarda şecaat sahibi O, gönüllü alay komutanı Üstadıysa Allah’ın Habibi(asm) Taviz vermedi kuvvetli imanı Üniversitede ders kitabı oldu Batman’da müjdesini aldım Küfrü mutlakın miadı doldu Müjdeyi ihvanlara yaydım

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