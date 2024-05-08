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8 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

O dersini Kur’ân’dan aldı

TEVFİK BOZ
08 Mayıs 2024, Çarşamba
ŞİİR

Hz. Üstadın tahsil hayatı üç ay

Maşaallah ve barekallah

Üstad terk etmişti dünyayı

Üstaddan ders alın şeyhle molla

 

Her kitapda önemli yeri okur

Okumadığı bir kitap mı kaldı?

Her soruya cevap veren nadir

Üstad dersini Kur’an’dan aldı

 

İbni Hacer’in lakabı ‘taşın oğlu’

İbnu Hacer gibi iki yüz sayfa

Okur, mütalaa eder tek bir defa

Hafızasında ise kitaplar dolu

 

Büyüklerin çilesi büyük olur      

Üstadın derdi iman davası

Çile çeker zulme hedef olur

Gayesi tekti Allah’ın rızası

 

Savaşlarda şecaat sahibi

O, gönüllü alay komutanı

Üstadıysa Allah’ın Habibi(asm)  

Taviz vermedi kuvvetli imanı

 

Üniversitede ders kitabı oldu

Batman’da müjdesini aldım

Küfrü mutlakın miadı doldu

Müjdeyi ihvanlara yaydım

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