O dersini Kur’ân’dan aldı

Hz. Üstadın tahsil hayatı üç ay
Maşaallah ve barekallah
Üstad terk etmişti dünyayı
Üstaddan ders alın şeyhle molla
Her kitapda önemli yeri okur
Okumadığı bir kitap mı kaldı?
Her soruya cevap veren nadir
Üstad dersini Kur’an’dan aldı
İbni Hacer’in lakabı ‘taşın oğlu’
İbnu Hacer gibi iki yüz sayfa
Okur, mütalaa eder tek bir defa
Hafızasında ise kitaplar dolu
Büyüklerin çilesi büyük olur
Üstadın derdi iman davası
Çile çeker zulme hedef olur
Gayesi tekti Allah’ın rızası
Savaşlarda şecaat sahibi
O, gönüllü alay komutanı
Üstadıysa Allah’ın Habibi(asm)
Taviz vermedi kuvvetli imanı
Üniversitede ders kitabı oldu
Batman’da müjdesini aldım
Küfrü mutlakın miadı doldu
Müjdeyi ihvanlara yaydım