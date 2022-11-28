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28 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İnsan gerçekten hayret ediyor

Mehmet KARA
28 Kasım 2022, Pazartesi
Seçimlere yedi ay gibi süre kalmışken, hükümet ve çevresinden gelen açıklamalar insanları gerçekten hayrete düşürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Parlamenter demokrasi döneminde istikrar var mıydı? Yoktu. İstikrar olmadığı gibi ekonomi tamamen müflis durumdaydı. Ne zaman ki başkanlık sistemine geçtik, Türkiye’ye istikrar geldi. Şu anda sağlıklı bir ekonomiyle yolumuza devam ediyoruz” diyor. 

Gerçekten öyle mi, birkaç gösterge ile bakalım. 

TÜİK’in enflasyonunun yüzde 85’i aştığı, açlık sınırının 7.425, yoksulluk sınırının 24.185 lira olduğu, 47 milyon 685 bin kişinin açlık sınırı altında yaşadığı, 2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken (pandemi yardımları hariç tutulduğunda) 2021 yılında 4,3 milyon haneye (bunu 4’le çarparsak 17 milyon) ulaştığı, 36 ay taksitle mont alınabildiği, “yeni sistem”e geçildiğinde 4.64 TL olan doların bugün 18.62, 5.41 TL olan euronun 19.20, 312 lira olan çeyrek altının 1750 liraya çıktığı düşünüldüğünde Türkiye’ye istikrar mı, yoksa istikrarsızlık mı geldiği net görülüyor. 

Buna bir de çalışanların yüzde 57’sinin 5.525 liralık asgari ücret aldığını eklersek durumun vehameti ortaya çıkıyor. 

Tek başına bu rakamlar bile ekonominin hiçte sağlıklı olmadığını gösteriyor. Maliye Bakanı, “Hiç kimse AKP beni enflasyona ezdirdi diyemez” lafının da ne kadar gerçeği yansıttığını da artık siz düşünün. 

***

Hükümette devamlılık esas değil mi?

Hayret edilecek o kadar şey var ki, bunlardan birisi de, 8.5 aydır Tarım ve Orman Bakanlığı yapan Vahit Kirişçi’nin açıklamaları. “Ben göreve geleli 7 ayı biraz geçti, çocuk 9 ayda doğuyor biliyorsunuz. Biraz beklerseniz hepsinin üstesinden geleceğiz” sözüne nereye koymak lazım. 20 yıldır iktidarda olan AKP değil mi? 

Devlette devamlılık esas da, AKP hükümetlerinden değil mi? 

Yine Sayın Bakan, Osmaniye’de bir ziyareti sırasında derdini anlatan çiftçinin, “Sayın Bakanım, Düziçi’nin sulamasıyla ilgili… Dedemden kalan bir su var orada. Ben çocukluğumda iyi hatırlıyorum. Bu göletimiz ne olacak? Biz yanıyoruz” sözüne cevap verirken “Daha adını bile söyleyemiyorsun… Bir de dedemden kaldı bilmem ne” cevabını vermesi de insanları şaşkına çevirmişti. Bakan daha sonra “adını söyleyemiyor” sözüyle göletin adını kast ettiğini söylese de neresinden tutsanız elinizde kalıyor… 

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Emekliler çok maaş alıyormuş!

AKP’li bayan bir milletvekili sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, “Güzelköy’lü amcam ‘emekli maaşları yüksek yaşlılara daha az verin’ diyerek, “güzel yurdumun güzel insanları var” yorumunu yapmasına ne demeli peki?  

Asgari ücretin altında maaş alan milyonlarca emekli varken, bu amcamız ne kadar maaş alıyor da böyle demiş bilemiyoruz. 

Vatandaşlara seslenirken “sizden 5 yıl daha yetki istiyoruz” diyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, “Son yılları saymazsak enflasyonun ortalama yüzde 8-9” demesi insanların yutkunmasına neden olmuştur diye düşünüyoruz! 

Bu ve bunun gibi insanları hayrete düşüren o kadar çok olay var ki, şimdilik bunlarla iktifa edelim. Seçime giderken de bu tip sözler artarak devam edecek gibi görünüyor. Millet buna ne cevap verir, onu da 7 ay sonra göreceğiz… 

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da dediği gibi “zor bir seçim olacağı belli…” 

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