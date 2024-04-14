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14 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Meselelerin temeli her alanda adaletsizlik

Mehmet KARA
14 Nisan 2024, Pazar
Mahalli seçimlerden önce bir aydan fazla çalışmalarına ara veren Meclis, alınan karar gereği bayram öncesi çalışmalarına başlaması gerekirken “Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalara” başlayamadı. Ardından 9 günlük bayram tatili, bakalım 16 Nisan’da Başkanlık divanı oluşabilecek mi?

Oysa, seçim dolayısıyla gündeme gelmeyen ülkenin birçok sorunu çözüm bekliyor. Geçen seneki seçim öncesi söz verilip de yapılmayan büyük meseleler var; kadro bekleyen taşeron işçiler, emeklilikte adalet arayışında olanlar, kamu işçilerinin ücret adaleti, emeklilerin zam talebi, atanamayan öğretmenlerin atama beklentisi, staj ve çıraklık mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi vb. sorunlar sıralanabilir. Meseleler büyürken, bu taleplere karşı iktidar üç maymunu oynuyor. Görmüyor, duymuyor, gereğini yapmıyor. Sorunların temelini de her alandaki adaletsizler oluşturuyor.

31 Mart seçiminin mesajlarından birisi belki de en önemlisi buydu...

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GEÇİM ŞARTLARI ARIŞTARMASI NEYİ SÖYLÜYOR?

DG Araştırma seçim öncesi “Türkiye’de Geçim Şartları” araştırma sonuçlarını yayınlanmıştı: “2024 yılında emekli maaşlarına yapılan %49,25 oranındaki zam emeklilerin beklentisini karşıladı mı?” sorusuna emeklilerin %86’sı, yapılan zammın beklediğinden az olduğunu belirtirken, emekliler ek gelire de “gerçekten ihtiyaç” duyuyor. Ek geliri olan her 10 emekliden 9’u sadece emekli maaşıyla geçinemeyeceğini söylüyor. Emekli maaşı dışında ek geliri olmayanların %70’i ise geçinemediğini belirtti. 2001 yılında asgari ücretin 1,6 katı olan en düşük emekli maaşı, 22 yıl sonra net asgari ücretin 0,6 katına düşmüştü.

“Asgari ücrete yapılan %49 oranındaki zam çok konuşuldu. Peki, bu zam asgari ücretlinin rahat bir nefes almasını sağladı mı?” sorusuna beklendiğinden az olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 62 olurken, beklediğinden yüksek diyenlerin orayı yüzde 7’de kalmış. Yüzde 31’i de beklediği oranda zam yapıldığını söylemiş.

Geçim şartlarını daha iyi anlayabilmek için katılımcılara, kirada yaşayan ve tüm geliri asgari ücret olan kaç kişilik bir ailenin borçlanmadan temel ihtiyaçlarını karşılayabileceğini sorulmuş.

Katılımcıların %37’si asgari ücretle bir kişinin dahi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyor. %26’sı 1 kişi derken, 2 kişi diyenlerin oranı %16. 4 kişilik bir ailenin geçinebileceğini belirtenlerin oranı ise %7. Ayrıca beş veya daha fazla kişinin geçinebileceğini belirtenlerin toplam oranı ise %4. Yaklaşık olarak oranladığımızda her 3 kişiden 1’i, tek kişinin bile asgari maaşla geçinemeyeceğini belirtmiş. Her 3 kişiden 2’si ise iki kişinin geçinemeyeceğini yani yeni bir hanede yeni bir aile kurulamayacağını ifade etmiş.

Gelen zamların geçim şartları üzerindeki etkilerini sorulduğunda şöyle bir sonuç çıkmış:

Ev kiralarındaki artış katılımcıların %68’ini olumsuz yönde etkilerken, faturalardaki artış ise katılımcıların %88’ini olumsuz yönde etkiledi. Fiyat artışlarından olumsuz etkilenmeyen oldukça azınlık bir kesim var. Benzin fiyatlarındaki artıştan olumsuz yönde etkilenenlerin oranı ise %87. Ayrıca, katılımcıların %92’si gıda ürünlerindeki artıştan olumsuz yönde etkilendiklerini belirtmiş.

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ÇARESİZ VE ACİZ

Araştırmada daha fazla soru ve cevap var.

Görüleceği üzere ülkenin büyük bir kesimi geçim sıkıntısı çekiyor. Bunu çözüm olacak iktidar. İktidar seçimden ders almış olsa bu sıkıntıları da bir şekilde çözer. Ancak 22 yıllık yönetim ekonomiyi öyle kötü duruma düşürdü ki, emekliye ilave zam konusunda bile çaresiz ve aciz bıraktı. Millet, iktidar bu kötü ekonomik yönetiminden dolayı büyük sıkıntı içine girdi. Seçim sonuçları da bunu gösterdi.

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