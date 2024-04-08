Seçimlerinden ardından yaşananlar hem ilginç, hem ibret verici, hem de şaşırtıcı oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan %55,48 oranında oyla seçilmesinin ardından itirazlar üzerine toplanan Van İl Seçim Kurulu, oy çokluğuyla verdiği kararda, Zeydan’ın, daha önce kabul edilen “memnu hakların iadesi kararı kaldırıldığı için, seçilme yeterliliği olmadığı” gerekçesiyle mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan (%27,15) AKP adayı Abdulahat Arvas’a verilmesi tartışmalara ve protestolara neden olmuştu.

YSK tarafından adaylığı kabul edilen fakat seçimden önceki son mesai günü olan 29 Mart’ta, Adalet Bakanlığı’nın istemi ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu ile ilgili memnu hakların iadesi kararının kaldırılmasına karar verilmesi akıllara başka sorular getirmişti.

Muhalefet partileri ile eski AKP’li bakan ve milletvekillerinin bile karara itiraz edip, yapılan işlemin milletin iradesine karşı bir girişim, aynı zaman da hukuku yok sayma ve ikinci olan adaya mazbatanın verilmesinin yanlış olduğunu söyleseler de Arvas mazbatayı almıştı.

YSK itiraz üzerine Van İl Seçim Kurulu’nun kararını kaldırarak, AKP adayına verilen Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Zeydan’a verilmesine hükmetti. Böylece iki gün süren “kriz” YSK kararıyla son buldu.

Burada dikkat çeken bir durum, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ın sosyal medya hesabından, “Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Seçim Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum” ifadelerini kullanıp daha sonra kaldırmasıydı. Bakalım ardından ne çıkacak?

Peki, Türkiye bunu niye yaşadı ya da niye yaşatıldı?

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Bakanlar meydandaydı

Demokrasi kültürümüzde seçim kararı alındıktan sonra “Tarafsız adil bir seçim olması” için Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları istifa ederdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu uygulamaya da son verildi. Seçim güvenliğinden sorumlu Adalet ve İçişleri bakanları meydanlarda adayları için oy istedi. Adalet Bakanı’nın ilinde AKP seçimi kaybetti. Önümüzdeki seçime kadar bu durumun düzeltilmesi seçime güvenin yükselmesine vesile olacağı kesin. İlgililerin dikkatine…

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Beş muhtarlık kazanmış!

Şaka gibi bir olay da seçimde büyük başarı kazandıklarını(!) 50 binin üzerinde muhtarlıktan 5 muhtarlık kazanmalarına bağlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in ifadeleriydi. Muhtar adaylarını da partiler mi açıklıyor, anlaşılır gibi değil.

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İttifak dayanışması!

Samsun’un Bafra ilçesinde DSP’nin adayının ismi pusulada sehven Memleket Parti’nin altına yazılmış. DSP İlçe Başkanlığı itiraz etmek istemiş, Genel Merkez itiraz edilmemesi için baskı yapmış ama itiraz yapılmış. Cumhur İttifakı’nda olan DSP için “ittifak dayanışması yapıyor” diyebiliriz de “böyle bir yanlışlığa itiraz edilmeyip de neye itiraz edilecek?” sorusu da akıllara geldi.

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Noksan…

Meydanda Erdoğan’ın yanında, “Çamlıdere’de hedefim yüzde 90, istemiyorum bir tane noksan” diyen Caner Can seçimleri kaybetti. Kazanan AKP’den aday yapılmayan bağımsız Adem Ceylan oldu. Erdoğan “Soyadı gibi can” diyerek övmüştü. Şimdi ne düşünüyor, onu bilmiyoruz.

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Kibir abideleri nerede?

Seçimden önce AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanının “çoban dahi olamaz” dediği YRP’nin Aziziye Belediye Başkan adayı Emrullah Akpınar seçimi kazandıktan sonra çobanların kepeneğini giyerek ilçede tur atmış. Atarken de, “Çoban burada kibir abideleri nerede” diye sormuş.

Seçimin en renkli görüntüsü ve mesajı da bu oldu…