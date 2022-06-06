"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

“Kuru ekmek yiyorsa aç değildir”den gelinen nokta

Mehmet KARA
06 Haziran 2022, Pazartesi
Hayat pahalılığı her geçen gün artarken yoksulluk yerini yokluğa bıraktı. En son olarak da elektrik ve doğalgaza büyük oranda zam yapıldı. Bu zamlara karşı çalışanların ve emeklilerin maaşları ise yerinde sayıyor.

Millet zamlar karşısında ne yapacağını şaşırmışken, bir de “açlık” tartışması yaşanıyor 

2020 yılı sonlarında Meclis’te CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ekonominin kötü gidişini anlatırken, “Millet aç’ deyince hoplamayın arkadaşlar, millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor” diye konuşmuş, AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin ise oturduğu yerden  “O zaman aç değil demek” diyerek sataşmada bulunmuştu.   

Altay’ın, “Kuru ekmek… Bu tutanağı alacağım, bak, göreceksin, milletten özür dileyeceksin” sözlerine Tin, “Sen kendin dedin ‘Midesine ekmek giriyor’ dedin” diye karşılık vermişti. Altay da, “Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum, Beyefendi diyor ki: ‘O zaman aç değiller” demişti. Sayın Tin’in bu sözü yıllar sonra tekrar hatırlanıyor. 

*** 

“AÇ KALAN FALAN YOK”TAN… 

Aradan geçen 2.5 senenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü de ekşiterek, biraz da kızgın bir şekilde, “Birileri çıkıp ‘aç kaldık’ diyor, vicdansızlık yapma ne aç kalması. Aç kalan filan yok, yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol” diye bir açıklama yapması “açlık” konusunu tekrar gündeme getirdi. 

İşçi ve memur sendikaları kimisi TÜİK’in rakamlarını baz alarak, kimisi de çarşı pazardaki fiyat farklarını araştırarak her ay açlık ve yoksulluk rakamlarını açıklıyor. En son açıklanan rakamlar açlık sınırı 6 bin liranın üzerinde, yoksulluk rakamları ise 19 bin lira civarında. 

Bu rakamlar dikkate alındığında yoksulluk sınırında maaş alanların sayısı nüfusun yüzde 10-15’ini ancak oluştururken, asgari ücret alan milyonlarca çalışanın ve 2.500 lira alan milyonlarca emeklinin “açlık sınırı”nın altında maaş aldığı ortaya çıkıyor.  

Demek ki milletin büyük bir kesimi yoksul, daha büyük bir kesimi ise aç…  

*** 

“AÇ SEFİL GEZİYOR”A 

Bu sözleri siyasetçiler ve millet tarafından eleştirilince olsa gerek, Erdoğan “Aç kalan falan yok” sözünün üzerinden 3-5 gün geçmişken, “Hem suluda hem sigarada fiyatları arttırıyoruz. Hayret! Aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor” deme noktasına geldi. Bu sözü de “milletin aç sefil” olduğunun bir itirafı oldu… 

Şimdi bunu okuyunca insanların aklına “Doğalgaza, elektriğe, benzine başta olmak üzere süte, ete, meyveye sebzeye neden zam yapılır?” sorusu takıldı. Millet doğalgaz kullanırssa, elektrik yakarsa, arabasına binerse sağlığından mı olur? Süt içerse kilo mu alır? 

“Milletin midesine kuru ekmek yiyorsa aç değildir”den, “bu ülkede aç kalan falan yoktur”a, oradan “aç sefil geziyor”a gelindi.  

Artık söyleyecek söz kalmadı… Bütün bunlar milletten uzaklaşıldığının da bir itirafı oldu. 

Bu ülke bu dönemde milletin bütün karpuz yerine dilim karpuz almasının çözümünü karpuz ekmekten bulun da, et alamayanlara kuzu kesilmesini tavsiye edenleri, bir de bunu gördü.  

İbretlik doğrusu… 

Yapılan araştırmalar milletin aç olduğunu gösteriyorsa, ülkeye yönetenlere düşen, bu sorunlara çözüm bulmak olmalıdır.

Okunma Sayısı: 457
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Yeni Asya'ya konuştu: Zulmün sorumlusu iktidar

    BM: Kızıldeniz'de çevre felaketi yaşanabilir

    Adım adım ilaç krizine giriyoruz

    Bu savaş artık bitsin

    Milyonlar açlık ve yoksulluk sınırının altında

    Esnaf Bağkur’unu yatıramıyor

    Hâkim ve savcı yardımcılığı çözüm değil

    Aile hekimleri bir kez daha iş bırakıyor

    Ne olacak halimiz?

    LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

    Fiyatlardan bîhaber iki kişi

    Bangladeş'teki patlama ile ilgili Türkiye'den taziye mesajı

    Karikatür sanatçısı Latif Demirci vefat etti

    İktidarın ülkeyi talan etmesine izin vermeyeceğiz

    Tokat'ta inşaat sırasında bulundu

    İsviçre'den Uber kararı

    LGS'nin iki oturumu da tamamlandı

    'İsrail, Kıble Mescidi'ni açık bir hapishaneye çevirdi'

    Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail'in ortak askeri tatbikatı hakkında açıklama

    Kuzey Kore 8 balistik füze daha denedi: ''Alışıldık değil''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Yeni Asya'ya konuştu: Zulmün sorumlusu iktidar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gurbetten vatana avdet
    Mehmet KARA

    “Kuru ekmek yiyorsa aç değildir”den gelinen nokta
    Yeni Asya'dan Size

    Yaza girerken
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir dava adamı, Bekir Berk
    M. Said ZEKİ

    “Üç günlük ömrün kaldı!”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki diyetisyenlik şu sorulara cevap bulmalı
    Süleyman KÖSMENE

    Rivayetleri algılama metodları
    Risale-i Nur'dan

    Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.