Pazarlık yapılır mı?

Meclis’te “Terörsüz Türkiye” çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kurulan “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”, 6,5 aylık çalışmasının ardından 60 sayfalık raporunu tamamlayarak kamuoyu ile paylaştı. Şimdi sıra, raporda yer alan görüşler çevresinde kanunların hazırlanıp Meclis’e gelmesinde...

Kanunların hazırlanıp Meclis’e gönderilmesi, komisyonlarda görüşülüp genel kurula getirilmesi… Bu süreç nasıl işleyecek göreceğiz.

Komisyon çalışmalara başladığında, yürütülen çalışmaların Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilişkilendirilip, anayasa çalışmalarına çevrilmemesi, yani siyasî pazarlık malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini ifade etmiştik. Şu ana kadar böyle bir izlenim olmadı ama olmayacak anlamına da gelmez. Ama siyasette “olmaz” denilenlerin nasıl “olur”a dönüştüğünü defalarca gördük.

***

YENİ ANAYASA GÜNDEME GETİRİLDİ

Komisyonun raporunu açıkladığı günlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “yeni anayasa” açıklaması yaptı. Maddeleştirilmiş bir teklif yerine yol haritası niteliğinde bir metinle gidileceğini söyledi.

Mevcut anayasada 19 kez değişiklik yapıldı. Yazıcı bunun 12’sinin kendi dönemlerinde olduğunu söylerken, en büyük değişikliğin 2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni Anayasa’ya dercetmek suretiyle gerçekleştirdiklerini ifade ediyor.

Komisyonun hazırladığı rapor çerçevesinde çıkacak kanunlar görüşülürken bir taraftan da anayasa değişikliği gündeme gelir mi bilemiyoruz ama Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için Meclis erken seçim kararı almazsa anayasa değişikliğine ihtiyaç olacaktır.

Cumhur ittifakının en önemli ve temel meselesi; 2014, 2018, 2023’de üç kez Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ı dördüncü kez aday yapıp seçtirmek. Ancak oyu yetmiyor. Bunun için de muhalefet partilerinden birini Cumhur İttifakı’na dahil edebilmek istiyor. Şu anda bunun için en güçlü aday, “Terörsüz Türkiye” çalışmalarını yürüttüğü DEM Parti gibi görünüyor. Gözler DEM’de olacaktır.

***

BİZİ KİM GÜÇLENDİRECEKSE…

AKP Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’e “DEM Parti ile ittifak söz konusu olabilir mi?” diye sorulmuş. (Kanal 7’den Mehmet Acet’e) O da şöyle cevaplamış:

“Bizi kim güçlendirecekse onunla birlikte yürürüz… Zaman zaman yeni gelişmeler olur mu? Bunu gözlemleyeceğiz. DEM Parti özelinde soruyorsanız, bunun şeklinin nereye varacağı zaman içerisinde görülmesi gerek. 2007-2008 yılında AK Parti, MHP ve BDP 411 oyu oluşturdu...”

Bu ifadeler siyasetin geldiği noktayı özetliyor aslında.

Bu sözlere Saadet Partisi Siyasî İşler Başkanı Mesut Doğan’ın yorumu şöyle olmuş: “Bizi kim güçlendirirse’ anlayışı; milletin değil liderin, ülkenin değil partinin, adaletin değil menfaatin esas alındığının ifade ve itirafı olarak kayda değer ve ürkütücü…”

Siyaset öyle bir hale geldi ki bir gün “ak” dediğine ertesi gün “kara” deniliyor. Buna çanak tutan da aslında o partiyi destekleyen vatandaş oluyor. Sabah dediğini alkışlayan bu kesim, öğleden sonra tersini söyleyince de alkışlıyor. Bu da siyasetçiye cesaret veriyor.

Hatırlayalım:

Daha geçen seçimde Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını ve partileri DEM parti ile ortak olmakla suçlamamışlar mıydı? İttifakı hainlikle ve teröre destek vermekle suçlayan partiler şimdi onunla birlikte yol yürümelerine “siyaset bu” demek doğru mu?

Geçmişte Cumhur İttifakı ortaklarının birbirlerine karşı ağır ithamlarda bulunduğunu hatırlatmaya gerek bile yok.

“Siyaset omurgalı yapılır” anlayışının çöktüğü bir ortamda, önümüzdeki süreçte hem yeni anayasa hem de rapor sonrasında çıkacak kanun görüşmelerinde pazarlık yapılır mı, göreceğiz. Ancak, bu durum hem siyaset kurumuna hem demokrasiye zarar veriyor. Artık pazarlık yapanların da milletin de bu görmesi gerekiyor.