Hangisi doğru?

Ramazan ayı gelmeden yaklaşık 18 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi meselesi, “zam yapılmaması” noktasında kaldı.

2018’den bu yana sekiz senede bin liralık ikramiye 4 bin lira oldu. Önümüzdeki bayramlarda emekliye “ikramiye” olarak 5 bin lira olacağı konuşuluyordu. Emekliler ve muhalefet partileri buna yüksek sesle itiraz ediyorlardı ki, hükümetin “vatandaşı memnun etmeyecek kararları açıklattığı” AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “17 milyon 700 bin civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere 4 bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak. Bu sene için 150 milyar TL’lik özel bir kaynak bütçeden SGK’ya, 17 milyon 700 bin civarında olan emeklimize ödenmek üzere aktarılıyor” diyerek emekli ikramiyesine zamma kapıları kapattı.

Özetle, kaynak olmadığını ve emekli ikramiyesinde artış yapılmayacağını söyledi.

Güler’in bunu söylediği gün, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kişi başına millî gelir 18 bin 40 dolara yükseldi. Yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğumuz öngörüyoruz” demişti.

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, “Çok şükür borçlu bir ülke değiliz. Halkımız da çok borçlu değil,” Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan “Gelirimiz var, biz zenginiz” diyorlar, ama emekliye verilecek bin liralık kaynak bile bulunamıyor.

Ocak ayında faize 456 milyar ödenirken emeklinin bayram ikramiyesi artışına “bütçe disiplini” gerekçe gösteriliyor.

Hükümet yetkililerinin bu sözlerini alt alta koyunca “Kim doğru söylüyor?” sorusu akla geliyor.

***

İKTİDARIN TERCİHİ…

Tabiî tercih meselesi. Hükümetin ekonomi politikası zaten faiz lobilerinden ve zenginden yana değil mi? Kur Korumalı Mevduat hesabı ile zengin daha zengin edilirken, fakir daha fakirleşmemiş miydi?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emekli ikramiyesine zam için kaynak göstermiş: “Sayın Güler’e kaynak veriyorum: Yıldırım Demirören. 2018’de devlet bankasından faizleriyle, bugünün karşılığı yaklaşık 85 milyar kredi çekti; sekiz yıldır ödemiyor…”

Faize giden, silinen borçlar olmasa, emekliye bin değil 10 bin verilebilir. Dedik ya, tercih meselesi…

Diğer yandan da, 2018 yılında bin lira olan emekli ikramiyesi ile 5 gram altın alınabilirken, şu anda bir gram dahi altın alınamıyor. İkramiye ilk verildiğinde asgarî ücretin yüzde 60’ı seviyesindeydi. Şu anda yüzde 14’ü civarında. Emekliye yılda iki sefer verilen bayram ikramiyesinin, altın hesabına göre 37 bin; asgarî ücret hesabına göre 17 bin lira olması gerekiyor.

***

“VERECEĞİNİZ BİR FİTRE, TİTRE ALLAH’IM TİTRE”

Emekli ikramiyesine zam yapılmaması Meclis’te muhalefet tarafından tenkit ediliyor. Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu’nun tenkidi ise dikkat çekiciydi.

“Yahu, hiç mi vicdanınız yok?” diyerek başladığı konuşmasını, “Bu kaynak dediğiniz ne menem bir şeyse hep emekliye, asgarî ücretliye gelince buhar olup uçuyor. Yapıp yapacağınız şunun şurasında 6 bin liralık bayram ikramiyesiydi, onu da buhar ettiniz, savaşı fırsat bilip kurnaz tüccar misali yine ağzı var, dili yok emekliden kopardınız yani yine ‘Vereceğiniz bir fitre, titre Allah’ım titre’ oldu. Mübarek Ramazan günü Rabb’im sizi ıslah etsin, fitreye muhtaç ettiğiniz emeklinin tüm vebali omuzlarınızda” diyerek tamamladı…

Gelen tepkilerden sonra yukarıdan bir talimat gelir de torba kanuna bir ekleme yapılır mı, bilinmez. Ancak şu an için emekliye bir liralık artış bile çok görülmüş durumda.

